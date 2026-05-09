تصريح صادر عن مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج حسن حب الله:

نتقدم بأحر آيات التعزية والتبريك إلى قيادة حركة حماس، وإلى الشعب الفلسطيني الصامد، وإلى رئيس حركة حماس الأخ خليل الحية، باستشهاد نجله عزام الحية، الذي ارتقى إثر عدوان صهيوني غادر استهدفه في قطاع غزة.

إن هذه الجريمة الصهيونية الجبانة تكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية والوحشية لهذا العدو، الذي لم تتوقف اعتداءاته ومجازره بحق المدنيين الآمنين في غزة ولبنان، مستهدفًا الأطفال والنساء والشيوخ، على مرأى ومسمع العالم أجمع، وبشراكة ودعم أميركي واضح.

إن استمرار صمت المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، تجاه ما يرتكبه العدو من فظائع وجرائم، في غزة والضفة الغربية ولبنان وجنوبه، يشجع العدو الصهيوني على التمادي في إجرامه، ومواصلة خرقه لكل الاتفاقات والتفاهمات والمواثيق الدولية. فلا نفعت رعاية دول كبرى لاتفاق شرم الشيخ في إيقاف العدوان عن غزة وأهلها، ولا إنشاء ما سمي بـ"مجلس السلام" الذي قيل أنه سيجلب السلام والازدهار لغزة، فيما لم يرَ أهل غزة حتى اللحظة سوى المزيد من القتل والتدمير والتهجير والحصار.

إننا على ثقة تامة بأن هذا العدوان المتواصل، وسياسة الاغتيالات والمجازر، لن تفتّ في عضد الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي قدّم عشرات آلاف الشهداء دفاعًا عن كرامته وعزّته وتحرير أرضه من رجس هذه الغدة السرطانية الصهيونية. وإن هذا العدو الذي فشل على مدى سنوات في كسر إرادة المقاومة، لن ينجح اليوم في تحقيق أهدافه عبر الإرهاب والقتل، بل إن المقاومة الفلسطينية ستزداد تمسكًا بحقوق شعبها وثوابتها حتى تحرير الأرض والمقدسات.

