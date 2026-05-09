كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الاعتداءات متواصلة: مجزرة في السكسكية وشهداء في غارات على عدّة بلدات
الاعتداءات متواصلة: مجزرة في السكسكية وشهداء في غارات على عدّة بلدات

2026-05-09 16:34
تتصاعد الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية على جنوب لبنان، حيث تطال جميع القرى والبلدات. وفي آخر حصيلة مسجّلة، استشهد ثلاثة أشخاص في غارة استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين- الشوف. 

كذلك استهدف الطيران المسيّر سيارتيْن على طريق السعديات والجية على الأوتستراد الساحلي.

العدو ارتكب مجزرة بحق الأهالي والنازحين بعد تدمير منزل مؤلّف من عدة طبقات في حي المرج في بلدة السكسكية جنوب لبنان.

وحتى الآن، عُلم أن عددًا من الإصابات سُجّلت جراء هذه المجزرة.

بالموازاة، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "العدو الإسرائيلي شن غارة أولى من مسيّرة على دراجة نارية كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة البالغة 12 عامًا، وعندما تمكّنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف، عاودت المسيّرة الضرب للمرة الثانية فاستشهد الوالد على الفور. ولما ابتعدت الطفلة 100 متر، عاودت المسيّرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر".

وأفيد لاحقًا عن استشهاد الفتاة.

وشجبت وزارة الصحة العامة الاستهداف الهمجي والعنف المتعمّد ضد المدنيين والأطفال في لبنان في مسلسل مفتوح للخروقات الخطرة للقانون الإنساني الدولي".

الاعتداءات والغارات طالت عددًا كبيرًا من القرى وهي: 

  • صفد البطيخ 
  • الجميجمة
  • منطقة جل البحر - مدخل صور
  • المنصوري
  • ياطر 
  • حبوش
  • قبل ساعة
  • طيردبا 
  • العباسية
  • عين بعال
  •  قليا 
  • جبشيت
  • قرب مستشفى تبنين
  • دير سريان 
  • حاريص 
  • برج رحال
العدوان الصهيوني جنوب لبنان
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعًا لجنود جيش العدو في البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّ
