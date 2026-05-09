أعلن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم أنه عثر صباحًا على طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله في الشمال قرب الحدود اللبنانية، مشيرًا الى أن عمل في المكان على تأمين الطائرة المسيّرة، ثم أُحيلت متابعة الحادث إلى الشرطة "الإسرائيلية".

من جهته، قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي إن ثلاث عمليات اعتراض في المنطقة سُمعت خلال ساعات الصباح، ثم أفاد لاحقًا بأنه تم العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لم تنفجر، مع وجود اشتباه بطائرة أخرى.

ووفقًا له، نفذت القوات عمليات تمشيط في المنطقة وكانت تستعد لتفجير المسيّرة بشكل مراقب.

وفي بيان شديد اللهجة وجّهه إلى المستوطنين، كتب أزولاي: "مرة أخرى هذا الصباح تقع أحداث متواصلة، ومرة أخرى تُبذل محاولات للتعتيم والقول إن ذلك لا يحدث. وكما في البيانات الكثيرة الصادرة عن القيادة العسكرية: الحديث عن قوات الجيش، وأنه لم يحصل اختراق، ولم تُفعّل صفارات الإنذار لأن الطائرة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، وما إلى ذلك. هكذا يحاول الجيش تهدئتنا وإسكاتنا".

وأضاف:"من المؤسف أن يكون هذا هو أسلوب التعامل، وانعدام الثقة يزداد عمقًا، بدل العودة إلى تقارير موثوقة تمنحنا الثقة بهؤلاء القادة في الجبهة الداخلية الذين فقدنا الثقة بهم للأسف".

كذلك هاجم أزولاي أداء حكومة العدو وانتقد الوضع الأمني المستمر على الحدود الشمالية، وقال: "نعيش تحت ظل إطلاق نار متواصل من الجانبين، وحزب الله لم يعد مكبوحًا ولا مردوعًا منذ زمن. الجيش في بياناته ينشر معلومات مُضلّلة، أو يدّعي أن الطائرات لم "تخترق" الحدود أو أنها استهدفت قوات داخل لبنان. بالنسبة لنا لا يهم السبب، فوقف إطلاق النار المزعوم مات منذ زمن، وهناك حرب في الشمال، ومرة أخرى نحن متروكون لمصيرنا. هكذا يحدث عندما تكون الحكومة ورئيسها منشغلين بأمور أخرى. نحن لا نعني لهم شيئًا".

في المقابل، رفض جيش الاحتلال ادعاءات أزولاي بأنه أخفى معلومات عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه المستوطنة.

ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصادر في قيادة المنطقة الشمالية أنه لم تُنفذ صباح اليوم أي عملية اعتراض لطائرة مسيّرة أو هدف مشبوه في المطلة، وأوضحوا أنه قرابة الساعة 11:30 عثر "اسرائيليون" على طائرتين مسيّرتين تابعتين لحزب الله في منطقة مفتوحة بحي "هار تسفيا"، فاستدعوا شرطة "كريات شمونة"، وقام خبير متفجرات من الشرطة بجمع الجسميْن.

بحسب أشكنازي، يثير تهديد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله قلقًا كبيرًا داخل الجيش "الإسرائيلي" في الأسابيع الأخيرة.

وكان أشكنازي قد أوضح هذا الأسبوع أن ظاهرة المسيّرات، التي أصبحت أحد أبرز التهديدات في ساحات القتال حول العالم، تثير قلقًا متزايدًا أيضًا لدى المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وليس فقط على الحدود الشمالية.

وعلى خلفية استخدام طائرات مسيّرة تعمل عبر الألياف البصرية ضد قوات الجيش "الإسرائيلي" في جنوب لبنان والمستوطنات، يحذر مسؤولون أمنيون صهاينة من أن هذا التهديد قد يظهر أيضًا في الضفة الغربية، ومن هناك يشكل تحديًا جديدًا لمستوطنات خط التماس وتلك الواقعة في منطقة الشارون والوسط.

أشكنازي لفت الى أن "اسرائيل" لم تتمكّن عمليًا بعد من التوصل إلى حلّ كامل لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة — وهو سلاح ميكرو-تكتيكي بسيط، منخفض التكلفة، وسهل التوفر نسبيًا.

وقد أخذ حزب الله مُنتجًا تجاريًا جاهزًا، وثبّت عليه عبوة ناسفة وربطه بمنظومة ألياف بصرية، ما يجعل تشغيله مغلقًا وغير قابل للتشويش عبر وسائل الحرب الإلكترونية التقليدية، على ما أورد أشكنازي في تقريره في "معاريف".

