جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين برفقة المفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة لحبيب في المستودع المركزي للدواء والمستلزمات الطبية في الكرنتينا، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال ووفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تسلم حقائب إسعافات أولية من الجسر الجوي الإنساني الأوروبي السادس الذي وصل الأسبوع الماضي، على أن يستكمل الجسر الجوي يوم الاثنين المقبل بوصول أكثر من 41 طنًا من الإمدادات المنقذة للحياة من منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة هيوميديكا، بالإضافة إلى إسهامات من فرنسا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

ثم انتقل الجانبان إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، حيث تفقدا أقسام المستشفى قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، تم خلاله التشديد على استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم النظام الصحي، وتقديم المساعدات للفئات الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

استهل الوزير ناصر الدين المؤتمر بالترحيب بالسيدة لحبيب والسفيرة دي وال والوفد المرافق، مؤكدًا أن "الحضور في مستشفى الكرنتينا يشكل رسالة تنبض بالحياة مع رؤية الحياة الصاعدة في هذا المستشفى، إثر الدمار الذي حل فيه جراء انفجار المرفأ".

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن "الإرادة كبيرة جدًا. وزارة الصحة العامة مستمرة في وقوفها إلى جانب أهلها اللبنانيين، وذلك رغم الإمكانات المحدودة أمام الأعباء الكبيرة وتزايد الحاجات في القطاعات كافة في ظل استمرار الحرب والعدوان".

وشدد على أهمية الدعم المادي والتقني والثقة مع الشركاء الدوليين خصوصًا أن الشراكة هي التي تخول لبنان المتابعة بالخدمة بالرغم من كل الصعاب.

وأثنى على "مبادرة الاتحاد الأوروبي الإنسانية التي تؤكد الشراكة معه والدعم المتواصل للقطاع الصحي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

ولفت ناصر الدين إلى أن "المعدات والمستلزمات الجراحية والدوائية والإسعافية التي تسلمها اليوم تساعد على سد ثغرات في هذا القطاع خصوصًا أن لبنان أمام عدوان مستمر يحتم همة أكبر وتعاونًا أكثر"، وقال: "إن الثقة التي يتم بناؤها مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الأساسيين أمر أساسي"، مشددًا على "الشفافية التي تعتمدها الوزارة في توزيع الاحتياجات"، مؤكدًا أن "وزارة الصحة لكل اللبنانيين ورسالتها إنسانية تتعدى الطائفية والحزبية بهدف تأمين صحة كل مريض".

وأبدى وزير الصحة العامة اعتزازه بتوسيع مستودع الدواء، لافتًا أيضًا إلى تطور الأعمال القائمة لتوسيع المستشفى الحكومي في الكرنتينا، مؤكدًا "الإلتزام بالعمل على قدر آمال اللبنانيين وتطلعاتهم".

