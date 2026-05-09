انتقدت "القناة 14" الحكومة وهيئة الأركان "الإسرائيليتَيْن" لـ"كذبهما على "الجمهور" بشأن الإنذارات شمال "إسرائيل"، قائلةً: "يجب أنْ تُجريا (الحكومة وهيئة الأركان) مراجعة داخلية لمعرفة من يكذب على "الجمهور" أو من لا يكشف الحقيقة عن قصد ويحاول تضليلنا نحن "سكان الشمال" (مستوطنو) بإنذارات وهمية".

وأوضحت "القناة 14 أنّه "بالتزامن مع صافرات الإنذار في "عرب العرامشة" (شمال فلسطين المحتلة)، سُمِع انفجار قوي في منطقة "شلومي"، كما تَصاعَد الدخان في المكان"، مضيفةً: "التوثيق الذي نشرناه سابقًا تمَّ رفضه بناءً على طلب الرقابة التي لم تسمح بنشره في النهاية، لأسباب عدة تَكشَّفَت بعد لحظات، وعن حق، ولذلك تمَّ حذفه".

وسألت: "إذا كان الحديث عن هدف وهمي بحسب المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، والذي أُطْلِق نحوه صاروخ اعتراض، فكيف يُفسِّرون لـ"سكان" "شلومي" ما الذي حدث في محيطهم في تلك الثواني؟".

وشدّدت على أنّه "من غير المنطقي أنْ تسقط شظايا الصاروخ الاعتراضي في منطقة "شلومي" من دون أنْ تُفعَّل قَبْل ذلك أيضًا صافرات الإنذار خشية من شظايا الاعتراض"، ضاربةً "حانيتا" شمال "إسرائيل" مثلًا "بحسب خط جوّي في منطقة الدخان ثم في "شلومي""، وفق "القناة 14".

وفيما تساءلت: "هل يمكن أنْ تكون هناك شفافية في هذه الحكومة بدلًا من إطعامنا الأكاذيب؟"، أكّدت "القناة 14" أنّ ""سكان الشمال" ليسوا أغبياء".

