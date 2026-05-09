الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي السفير الإيراني في روما: الاستراتيجية الأميركية ضد إيران فشلت

عربي ودولي

بوتين: لا مصلحة لأحد في
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

بوتين: لا مصلحة لأحد في "الصراع" الإيراني - الأميركي

2026-05-09 23:04
52

رأى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "لا مصلحة لأيٍّ كان في مواصلة "الصراع" بين إيران والولايات المتحدة"، كاشفًا عن أنّ "النزاع الأوكراني يقترب من نهايته".

وقال بوتين، في خطاب له بمناسبة "يوم النصر"، السبت 9 أيار/مايو 2026 في موسكو: إنّ "كُلًّا من الولايات المتحدة وإيران و"إسرائيل" وافقوا في البداية على نقل اليورانيوم المُخصّب إلى روسيا، لكنّ واشنطن غيَّرت موقفها لاحقًا"، مضيفًا: "إيران لا تضع ثقتها بروسيا في المجال النووي من دون سبب".

وفيما أشار إلى أنّ "روسيا تواصل الاتصالات مع طرفَيْ "الصراع" الإيراني و"الإسرائيلي"، أسف بوتين لـ""مقتل" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الراحل علي لاريجاني"، معتبرًا أنّه "كان يمكن إجراء حوار معه".

‌‏وتطرّق الرئيس الروسي إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فكشف عن أنّ "النزاع الأوكراني يقترب من نهايته"، موضحًا أنّ "الغرب بعد أنْ دعم أوكرانيا دخل في مسار لا يستطيع الخروج منه".

وكشف عن أنّ "أوروبا تسعى إلى التواصل مع روسيا، وقد أدركت أنّ "اللعب من أجل كسب اليد العليا" في الصراع في أوكرانيا سيكلّفها كثيرًا".

وقال: "أرسلنا مقترح تبادل أسرى إلى كييف وقائمة تضم 500 عسكري أوكراني وكييف أعربت عن عدم استعدادها" لتبادل الأسرى. سنرد على تصريحات نظام كييف الاستفزازية. لا أقترح عقد اجتماع مع (الرئيس الأوكراني فولودمير) زيلنسكي لكنّني لا أرفضه أيضًا".

من جهة ثانية، أكّد بوتين أنّ "التفاعل بين روسيا والصين هو العامل الأهم في استقرار العلاقات الدولية".
 

الكلمات المفتاحية
روسيا فلاديمير بوتين أوكرانيا أميركا إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بوتين: لا مصلحة لأحد في
بوتين: لا مصلحة لأحد في "الصراع" الإيراني - الأميركي
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين
المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين
عربي ودولي منذ 8 ساعات
إيران تتحضر للرد على مذكرة التفاهم الأميركية خلال ساعات
إيران تتحضر للرد على مذكرة التفاهم الأميركية خلال ساعات
عربي ودولي منذ 10 ساعات
"رويترز": إرث الحرب مع إيران يعمّق توترات واشنطن مع حلفائها
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
السفير الإيراني في روما: الاستراتيجية الأميركية ضد إيران فشلت
السفير الإيراني في روما: الاستراتيجية الأميركية ضد إيران فشلت
إيران منذ 4 دقائق
بوتين: لا مصلحة لأحد في
بوتين: لا مصلحة لأحد في "الصراع" الإيراني - الأميركي
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين
المندوب الروسي لأميركا: لن يجدي نفعًا ترهيب الإيرانيين
عربي ودولي منذ 8 ساعات
روسيا تدعو واشنطن والمنامة لسحب مشروع القرار بشأن إيران من مجلس الأمن
روسيا تدعو واشنطن والمنامة لسحب مشروع القرار بشأن إيران من مجلس الأمن
عربي ودولي منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة