دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 09/05/2026، 22 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:



1- السّاعة 23:15 أمس الجمعة 08-05-2026 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.



2- السّاعة 02:30 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة.



3- السّاعة 03:15 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.



4- السّاعة 09:30 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع العباد بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.



5- السّاعة 09:35 استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكّدة.



6- السّاعة 09:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكّدة.



7- السّاعة 10:30 تصدي لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء العباسية بصاروخ أرض جوّ.



8- السّاعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب موقع مسكاف عام بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكّدة.



9- السّاعة 13:00 استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة.



10- السّاعة 13:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلديّة الخيام بقذائف المدفعيّة.



11- السّاعة 13:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مهبط مروحيّات في مستوطنة شلومي بمحلّقة انقضاضيّة.



12- السّاعة 14:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بقذائف المدفعيّة.



13- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جلّ العلّام بمحلّقة انقضاضيّة.



14- السّاعة 16:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخية.



15- السّاعة 16:55 استهداف جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



16- السّاعة 17:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



17- السّاعة 17:30 استهداف هامر اتّصالات تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقتين انقضاضيّتين وقد شوهدت تحترق.



18- السّاعة 18:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة.



19- السّاعة 18:10 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة.



20- السّاعة 20:15 استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



21- السّاعة 20:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.



22- السّاعة 20:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.





إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





