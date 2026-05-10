أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، خلال اجتماع مع مديري شركة “مباركة للصلب”، أن بلاده ستواصل العمل دبلوماسياً على أساس المنطق والأخلاق، مشدداً في الوقت عينه على أن طهران “حازمة جداً في الدفاع عن حقوقها”.

وأوضح عارف أن “الساحة العسكرية والشارع والدبلوماسية” تشكّل الركائز الـ 3 الرئيسة لإيران، داعياً إلى وضع الخطط انطلاقاً من مكانة البلاد بوصفها قوة عظمى في العالم.

وعليه، شدد عارف على ضرورة متابعة عملية إعادة إعمار وتجديد وتحسين الصناعات المتضررة بوتيرة أسرع.

واليوم، توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردّاً إيرانياً قريباً على المقترح الأميركي الأخير لإنهاء الحرب، في حين كانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر ومسؤولين، أنّ واشنطن وطهران تقتربان من التوصّل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما.

وبحسب المصادر، يعمل الطرفان على التوصّل إلى ترتيب مؤقت يهدف إلى منع عودة التصعيد وضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أنّ الإطار المقترح للتفاهم يُنفّذ على ثلاث مراحل، تبدأ بإنهاء الحرب رسمياً، ثمّ معالجة أزمة مضيق هرمز، وصولاً إلى فتح نافذة تمتد 30 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع.

يأتي هذا بعدما استغاث ترامب بالصين وروسيا ودول إقليمية، بهدف التوصّل إلى اتفاق مؤقت مع إيران.

الكلمات المفتاحية