أبدى رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر مجتبى فردوسي موقفا إيرانيا رسميًّا لافتًا تجاه التواجد العسكري المصري في الإمارات ودول الخليج، مؤكدًا أن طهران لا تعترض على هذا التواجد.

وقال الدبلوماسي الإيراني ردا على سؤال عام عن الدعم المصري لدول الخليج في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية أن "مصر حرة في قراراتها، وهي تفعل ما تراه في مصلحة شعبها"، مؤكدًا أن مصر "قوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط ولها الحق في اتّخاذ ما تراه مناسباً، لكن المهم بالنسبة لنا ألا تنخرط في أي عمل يساعد الكيان الصهيوني في حربه ضدنا".

وردا على سؤال مباشر حول إمكانية تحول التواجد المصري إلى قوة عربية مشتركة، أكد فردوسي أنه "لا يوجد لدينا أي مانع أو معارضة لهذا الأمر، ولا نعترض على أي تواجد مصري في أي دولة لأن مصر دولة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه دارت مناقشات مطولة في إيران حول هذا التواجد المصري العسكري في دول الخليج وأن المناقشات "انتهت إلى أنه لا بد بعد انتهاء هذه الحرب أن تكون هناك قوة إقليمية رادعة في المنطقة".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "إيران لا تريد أمنا مستوردا من خارج المنطقة يتدخل في الشرق الأوسط".

يأتي هذا التصريح عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وجولته مع الشيخ محمد بن زايد في مفرزة الطائرات الحربية المصرية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزا للتنسيق العسكري والاستراتيجي بين القاهرة وأبوظبي.

ويعد مجتبى فردوسي أعلى مسؤول إيراني في مصر حاليًّا، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين منذ سنوات، ويقوم مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمهام السفارة.

