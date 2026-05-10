الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

إيران

قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
🎧 إستمع للمقال
إيران

قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية

2026-05-10 07:25
51

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 10 أيار/مايو 2026 تطورات المواجهة الاقتصادية المرتبطة بالحرب والحصار المفروضين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مركّزة على محاولات طهران احتواء التداعيات الاقتصادية الداخلية، إلى جانب إبراز نقاط الاقتدار الإيرانية، ولا سيما السيطرة على مضيق هرمز.

المواجهة بين إيران وأميركا بشأن اختناقات التجارة العالمية

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "وطن أمروز" تحت عنوان "المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بشأن اختناقات التجارة العالمية" أن البحار لم تعد مجرد شرايين للتجارة العالمية، بل تحولت إلى أدوات لممارسة القوة الصلبة والناعمة في العلاقات الدولية، معتبرة أن الموقع الجيوسياسي لإيران وهيمنتها على مضيق هرمز يمنحانها موقعًا محوريًا في الاقتصاد البحري العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة، وبعد فشل مشاريع "الضغط الأقصى" التقليدية، اتجهت نحو "تصميم نموذج جديد للحرب الاقتصادية" يقوم على الحصار البحري، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من التجارة الخارجية الإيرانية تتم عبر البحر، وأن الخليج وحده يستحوذ على أكثر من 80% من هذه التجارة.

ورأت الصحيفة أن واشنطن تسعى من خلال هذا الحصار إلى "إجبار إيران على الاستسلام عبر المفاوضات"، معتبرة أن الهدف النهائي يتمثل في دفع طهران للتخلي عن "أوراق القوة" التي تمتلكها، بدءًا من تخصيب اليورانيوم وصولًا إلى قدراتها الصاروخية وسيطرتها على مضيق هرمز.

وأكدت "وطن أمروز" أن الحصار البحري يُعد محاولة لتحويل "الانتصارات الميدانية الإيرانية إلى هزائم على طاولة المفاوضات"، مشددة على أن مواجهة هذا الواقع تتطلب "الصبر الاستراتيجي اقتصاديًا والحسم التكتيكي ميدانيًا".

مهندس اقتدار هرمز

من جهتها، سلطت صحيفة "رسالت" الضوء على دور قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، واصفة إياه بـ"مهندس اقتدار هرمز". وقالت الصحيفة إن تنكسيري لعب دورًا محوريًا في تطوير عقيدة "القتال غير المتكافئ" وتحويل البحرية الإيرانية من "قوة ساحلية محدودة إلى قوة استراتيجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العقيدة تقوم على السرعة والكثافة العددية والتوزيع العملياتي، موضحة أن إيران طورت زوارق هجومية سريعة مزودة بصواريخ متطورة، بعضها تصل سرعته إلى 215 كيلومترًا في الساعة، بهدف إنهاك الدفاعات البحرية المعادية في مضيق هرمز.

وأضافت "رسالت" أن دمج الطائرات المسيّرة مع القدرات البحرية منح إيران قدرة استخباراتية وعملانية تمتد من الخليج إلى المحيط الهندي، معتبرة أن تنكسيري "غيّر قواعد اللعبة في أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم".

القوة في مضيق هرمز

بدورها، تناولت صحيفة "جوان" التصعيد العسكري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الإيرانية عززت انتشارها العملياتي في المنطقة في ظل تصاعد الوجود العسكري الأميركي.

وقالت الصحيفة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت انتشار أكثر من 100 زورق سريع تابع للبحرية الإيرانية في المضيق، مؤكدة أن طهران "لن تسمح بفرض أي سيناريو أميركي بالقوة" في هذا الممر الاستراتيجي.

وأوضحت "جوان" أن إيران استخدمت خلال الأسابيع الماضية الصواريخ والطائرات المسيّرة لإبعاد السفن الأميركية عن المنطقة، معتبرة أن هذه التحركات تعكس "إصرار طهران على تثبيت معادلة ردع جديدة" في الخليج.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الصحف الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 46 دقيقة
إيران: لا نعارض التواجد العسكري المصري في الخليج ما دام لا يخدم
إيران: لا نعارض التواجد العسكري المصري في الخليج ما دام لا يخدم "إسرائيل"
إيران منذ 4 ساعات
إيران تتمسك بحقوقها وتسرّع إعادة الإعمار وسط ترقب لردّها على المقترح الأميركي
إيران تتمسك بحقوقها وتسرّع إعادة الإعمار وسط ترقب لردّها على المقترح الأميركي
إيران منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
قوة ورقة هرمز بوجه الحصار الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 46 دقيقة
إيرواني: العمليات العسكرية الأميركية الجديدة انتهاك لوقف إطلاق النار
إيرواني: العمليات العسكرية الأميركية الجديدة انتهاك لوقف إطلاق النار
إيران منذ 20 ساعة
التصدي الإيراني للقرصنة الأميركية عنوان بارز في الصحف الإيرانية 
التصدي الإيراني للقرصنة الأميركية عنوان بارز في الصحف الإيرانية 
إيران منذ يوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بنجاح قوات ومدمّرات أميركية بصواريخ ومُسيَّرات في مضيق هرمز
الجيش الإيراني: استهدفنا بنجاح قوات ومدمّرات أميركية بصواريخ ومُسيَّرات في مضيق هرمز
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة