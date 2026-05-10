الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي باكستان تقلّص اعتمادها على الدولار بإصدار أول سندات "باندا" باليوان

لبنان

فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة

2026-05-10 10:26
النائب علي فياض: ندعو السلطة للتعاطي بواقعية بعيداً عن منطق المكابرة والاستفادة من عناصر القوة
70

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض السلطة اللبنانية إلى اعتماد مقاربة "واقعية" في إدارة الملف التفاوضي، بعيداً عن "منطق المكابرة"، والاستفادة من "عناصر القوة" المتاحة للبنان، وفي مقدمتها المقاومة والعلاقات مع إيران.

كلام النائب فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية من بلدة مركبا الجنوبية، وذلك في مجمع سيد الأوصياء (ع) في برج البراجنة، بحضور شخصيات نيابية وسياسية وعلمائية واجتماعية وبلدية واختيارية، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

ورأى في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديداً الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، "اتجاهاً لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني، من خلال السعي لصياغة موقف لبناني يقترب من الثوابت اللبنانية، ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو، على نقيض ما كانت تؤكد عليه تلك المواقف على مدى المرحلة الماضية"، وقال: "لكننا نعتقد، أن ذلك ليس كافياً، ونأمل أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب، بما يتيح فعلًا بناء موقف وطني جامع".

وشدد النائب فياض على ضرورة أنّ "تلتفت السلطة إلى أهمية أن تأخذ في حساباتها المأزقين، الأميركي في حربه ضد إيران، و"الإسرائيلي" في حالة الاستنزاف الخطيرة في مواجهة المقاومة في المنطقة الحدودية، والتي يعبر عنها العدو بأنها كمين إستراتيجي خطير، داعياً السلطة اللبنانية للتعاطي بواقعية بعيداً عن منطق المكابرة، وأن تمضي في سياسة تصويب وتقوية الموقف بالاستفادة من كل العوامل المساعدة وعناصر القوة، بما فيها الإقلاع عن التفريط العبثي بالمقاومة، والعودة إلى فتح قنوات التواصل مع إيران، وتصحيح الأخطاء التي مورست بحقها".

وأشار إلى أنّ "السلطة قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تفاوض تحت النيران، ولكنها دوماً تمضي إلى التفاوض مع العدو في ظل تنامي حملات القتل والتدمير  التي يمارسها العدو، الأمر الذي يكشف أنّ موقف السلطة مجرد كلام فارغ لا مصداقية له، ومرة جديدة تستعدّ السلطة إلى المشاركة في جولة مفاوضات مباشرة، مع رفع مستوى المشاركة بالوفد التفاوضي، في ظل تنامي التصعيد "الإسرائيلي" جنوبًا وصولًا إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت".

ودعا النائب فياض السلطة مجدداً إلى "التمسك بإلزام العدو وقف إطلاق نار شامل وكامل، ووضع حد لما يسمى حرية الحركة بغطاء أميركي، وتقديم ذلك كشرط مسبق لأي تفاعل تفاوضي مهما تكن طبيعته، علماً أننا لا زلنا نؤكد على عدم حاجة لبنان للمفاوضات المباشرة".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الاعتداءات الصهيونية على لبنان علي فياض جوزاف عون نواف سلام العدوان الصهيوني العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة
فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة
لبنان منذ ساعة
قماطي: أمن لبنان قبل أي أمن آخر.. والمقاومة ستستمر حتى التحرير الكامل
قماطي: أمن لبنان قبل أي أمن آخر.. والمقاومة ستستمر حتى التحرير الكامل
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 10 أيار/مايو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 10 أيار/مايو 2026
لبنان منذ ساعتين
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 09-05-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 09-05-2026
لبنان منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة
فياض: ندعو السلطة إلى الواقعية والاستفادة من عناصر القوة
لبنان منذ ساعة
قماطي: أمن لبنان قبل أي أمن آخر.. والمقاومة ستستمر حتى التحرير الكامل
قماطي: أمن لبنان قبل أي أمن آخر.. والمقاومة ستستمر حتى التحرير الكامل
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 10 أيار/مايو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 10 أيار/مايو 2026
لبنان منذ ساعتين
CNN: حزب الله يطوّر حرب المسيرات ويُربك الجيش الإسرائيلي بقدرات يصعب التصدي لها
CNN: حزب الله يطوّر حرب المسيرات ويُربك الجيش الإسرائيلي بقدرات يصعب التصدي لها
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة