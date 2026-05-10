أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن بلاده تستعد لدخول أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى عبر إصدار سندات مقومة باليوان، في خطوة تعكس توجهاً لتقليص الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون المالي مع الصين.

وقال أورنجزيب، خلال مؤتمر صحفي: "ستسمعون هذا الأسبوع أنباء سارة، سنطرق لأول مرة أسواق رأس المال الصينية من خلال إصدار سندات باندا".

وأوضح الوزير أن الإصدار سيحظى بدعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيراً إلى أن قيمة الشريحة الأولى ستبلغ 250 مليون دولار، ضمن برنامج تمويلي مخطط له بقيمة مليار دولار.

