كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بزشكيان: العدو ينقل المواجهة إلى الاقتصاد بعد فشله عسكرياً
بزشكيان: العدو ينقل المواجهة إلى الاقتصاد بعد فشله عسكرياً

2026-05-10 11:44
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ "العدو يسعى إلى نقل المواجهة مع إيران من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي، بعد فشله في الحرب العسكرية، داعياً إلى إحباط هذه "المؤامرة" عبر ترشيد الاستهلاك وتعزيز دور المجتمع في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وبحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء، قال بزشكيان، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد (10 أيار/ مايو 2026)، إن "إنجازات القوات المسلحة في الميدان العسكري ينبغي أن تُستكمل عبر ترشيد الاستهلاك في المجال الاقتصادي".

وأضاف أنّ "العدو بعد فشله في الحرب العسكرية، يحاول نقل الحرب إلى المجال الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة أن يساهم الشعب في إحباط هذه المحاولات من خلال القيام بدوره ومساندة الدولة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ آية الله العظمى الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي شدّد مراراً على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز النموذج القائم على المجتمع والمسجد، معتبراً أن هذه المقاربة تشكل جزءاً من مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد بزشكيان أن القوات المسلحة "تؤدي واجباتها على أكمل وجه في مواجهة العدو"، داعياً المواطنين إلى القيام بدورهم أيضاً، ولا سيما عبر ترشيد استهلاك الطاقة ودعم الجهود الوطنية في المجال الاقتصادي.

الاقتصاد مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
