كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الطائرات المسيّرة لحزب الله كابوس جيش العدو
2026-05-10 13:16
إعلام العدو: الطائرات المسيّرة لحزب الله تحدٍ صعب أمام الجيش في الشمال
أفادت تقارير بثّتها القناة "12 الإسرائيلية" أنّ القيادة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي" باتت تدرك أن منظومات الدفاع والرادارات وحدها "غير كافية" للتصدي للطائرات المسيّرة المفخخة التابعة لحزب الله، في ظل تصاعد هذا النوع من الهجمات على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الميدانيين قوله: "لا يوجد الكثير مما يمكن فعله حيال ذلك"، مضيفاً أنّ التعليمات الموجهة للقوات تقتصر على "اليقظة الكاملة وإطلاق النار فور رصد أي طائرة مسيّرة".

وبحسب التقارير، فإنّ "الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله غالباً ما يتم اكتشافها بعد فوات الأوان، ما يزيد من صعوبة التعامل معها ميدانياً".

وأشارت القناة إلى أنّ "الطائرات المسيّرة الموجهة بالألياف الضوئية أصبحت المشكلة الرئيسية أمام الجيش "الإسرائيلي" في لبنان"، موضحةً أنّه "من بين نحو 160 إلى 200 طائرة مسيّرة أُطلقت مؤخراً، كانت قرابة 90% منها تعتمد هذا النوع من التوجيه".

وأضاف التقرير أنّه "خلال الأسبوع الماضي، رافق فريق القناة قوات من اللواء 226 أثناء تعرضهم لهجوم بطائرة مسيّرة، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الشمالية".

وختمت القناة بالإشارة إلى أنّ "الصراع على التفوق الجوي في المناطق القريبة من سطح الأرض مرشح للاستمرار، ليشكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش "الإسرائيلي" في لبنان خلال المرحلة المقبلة".

المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني العصف المأكول
