قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة إن "المقاومة التي ترتبط بالله وترتكز إلى حقها لا يمكن لأحد أن يهزمها"، مشددًا على أنها "ماضية باتجاه نصر عزيز مؤزر مهما تعاظمت التضحيات".

كلام حمادة جاء خلال احتفال أُقيم في حسينية بلدة العين لمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد المجاهد حسين علي عجاج دندش "مهتدي" بحضور فعاليات اجتماعية وعلمائية وعوائل الشهداء واهالي البلدة والجوار.

ورأى حمادة أن "لبنان قام على التوافقية واحترام المكونات، وما يعبّر عنه بالميثاقية هو انسجام كل مكوناته"، محذرًا من تجاوز "المكوّن الأكبر على مستوى الجغرافيا والأفراد"، لأن ذلك "يضرب المرتكز الذي قام عليه لبنان الجديد".

وأضاف: "وثيقة الوفاق الوطني أكدت أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، والسلطة الموجودة اليوم تحاول أن تأخذ هذا العيش المشترك إلى الهاوية".

وتطرّق حمادة إلى الموقف الأميركي و"الإسرائيلي"، قائلًا إن "الورقة الوحيدة التي يملكونها هي الضغط على لبنان"، معتبرًا أن "المشكلة بالنسبة لهم هي فقط في حزب الله والمقاومة".

