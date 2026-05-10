التقى قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد مجتبى الخامنئي، مقدّمًا تقريرًا حول مستوى الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد عبد اللهي خلال اللقاء أن جميع مقاتلي القوات المسلحة يتمتعون بروح قتالية عالية وجاهزية دفاعية وهجومية، مشيرًا إلى امتلاك القوات الخطط الاستراتيجية والمعدات والأسلحة اللازمة لمواجهة الأعمال العدائية والتصدي بقوة وسرعة لأي عدوان أو خطأ استراتيجي.

وشدد اللواء عبد اللهي على التزام القوات المسلحة الكامل بتوجيهات قائد الثورة والدفاع عن مبادئ الثورة وإيران وسيادتها ومصالحها الوطنية.

من جهته، أعرب السيد القائد مجتبى الخامنئي عن تقديره لجميع المقاتلين والقوات المسلحة في إيران، بالتوازي مع ما نقلته وكالة "إرنا" بأنه أصدر توجيهات وتدابير جديدة لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء.

