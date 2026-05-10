كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عبد اللهي يلتقي السيد الخامنئي: قواتنا المسلحة مستعدة للتصدي بقوة لأي عدوان
عبد اللهي يلتقي السيد الخامنئي: قواتنا المسلحة مستعدة للتصدي بقوة لأي عدوان

2026-05-10 15:11
التقى قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد مجتبى الخامنئي، مقدّمًا تقريرًا حول مستوى الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد عبد اللهي خلال اللقاء أن جميع مقاتلي القوات المسلحة يتمتعون بروح قتالية عالية وجاهزية دفاعية وهجومية، مشيرًا إلى امتلاك القوات الخطط الاستراتيجية والمعدات والأسلحة اللازمة لمواجهة الأعمال العدائية والتصدي بقوة وسرعة لأي عدوان أو خطأ استراتيجي.

وشدد اللواء عبد اللهي على التزام القوات المسلحة الكامل بتوجيهات قائد الثورة والدفاع عن مبادئ الثورة وإيران وسيادتها ومصالحها الوطنية.

من جهته، أعرب السيد القائد مجتبى الخامنئي عن تقديره لجميع المقاتلين والقوات المسلحة في إيران، بالتوازي مع ما نقلته وكالة "إرنا" بأنه أصدر توجيهات وتدابير جديدة لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء.

