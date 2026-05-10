أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد أن مضيق هرمز "لن يُفتح عبر أي عملية عسكرية"، مشددًا على أن العالم يجب أن يعلم بأن "عصر الاملاءات على إيران قد انتهى إلى غير رجعة".

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم، حيث أشاد نيكزاد بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، ومستعرضًا دور المجلس في إدارة شؤون البلاد وسط الحرب المفروضة الأخيرة، والتي أقر خلالها موازنة العام 2026.

وأشار نيكزاد إلى أن الحرب أثبتت أن النصر لا يُصنع بالسلاح وحده، بل بقوة الإرادة، والذكاء العملياتي غير المتماثل، والصبر.

وأضاف أن "الولايات المتحدة و"إسرائيل" مُنيتا بهزيمة إستراتيجية في مواجهة إيران"، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي الملعون وكلبه المسعور في المنطقة (الكيان الصهيوني)، قد أصبحا اليوم عالقان في مأزق لا يجدان منه مخرجًا إلا بالاستسلام لإرادة هذا الشعب العظيم.

وتابع نيكزاد قائلًا: "الذين فشلوا في الميدان لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم على طاولة الدبلوماسية. مضيق هرمز كان يُستخدم بأريحية وكان ممرًا آمنا ومستقرًا تمارس من خلاله الملاحة البحرية بشكل طبيعي وبدون عوائق أو تهديدات وذلك بفضل نُبل الشعب الإيراني وسياسة إيران المسؤولة والمتعاونة، واليوم على العالم أن يعتاد النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي".

واختتم نيكزاد كلمته داعيًا القوى الأجنبية في المنطقة إلى مغادرة منطقة غرب آسيا، مؤكدًا أن "الهزائم المتتالية للعدو لن تتوقف إلا بقبول شروط الشعب الإيراني، مرددًا شعار: "هيهات منا الذلة".

الكلمات المفتاحية