وكتب بقائي في منشور له اليوم الأحد (10 أيار 2026) على منصة "إكس"، ردًا على تخرصات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تجاوز صلاحياته التنظيمية، بشأن التطورات في المنطقة، إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، لا توجيه رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز، أو الصواريخ الإيرانية، أو سلوك طهران.

وأضاف: "عندما تقع الحيادية المهنية ضحية للسلوك السياسي أو الطموحات الشخصية، تتآكل مصداقية المؤسسات، وبعد فترة تتأثر فعاليتها أيضًا".

