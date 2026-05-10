كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

غزة: قصف وعمليات نسف متواصلة في اليوم الـ213 من وقف إطلاق النار
غزة: قصف وعمليات نسف متواصلة في اليوم الـ213 من وقف إطلاق النار

2026-05-10 16:34
استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم الأحد (10 أيار 2026)، في اليوم الـ213 من اتفاق وقف إطلاق النار، إثر قصف نفذته مسيّرة "إسرائيلية" استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش "الإسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار مكي في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استُشهد الفلسطيني إياد المطوق جراء قصف "إسرائيلي" استهدف دراجة نارية قرب مقر شركة الاتصالات في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أُصيب فلسطينيان إثر إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة قرب منطقة الشاكوش في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمنازل شرق مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار تجاه قوارب الصيادين قبالة شاطئ مدينة غزة.

وفي السياق، وسّع الجيش "الإسرائيلي" ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال شهود عيان إن دبابات "إسرائيلية" أزاحت المكعبات الصفراء المقابلة لمستشفى السلام شرق المدينة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 850 شهيدًا، إضافة إلى 2433 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 770 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 72,636 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 172,535.

وأضافت وزارة الصحة أنها أدرجت 103 شهداء ضمن الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر أيار.

