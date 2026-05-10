الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فضل الله: السلطة مطالبة بخطوة جريئة لوقف المسار الانحداري الذي لجأت إليه 

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"حنظلة" تعلن الكشف عن إحداثيات وحدة "الإيغوز" وإرسالها لطائرات حزب الله المسيّرة

2026-05-10 16:52
95

كشفت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية عن الهويات الكاملة لـ 60 ضابطًا رفيع المستوى من وحدة "إيغوز"، وهي وحدة استطلاع استخبارية من الوحدات الخاصة التابعة للواء غولاني في الجیش الصهيوني.

وجاء في بيان أصدرته مجموعة "حنظلة" اليوم الأحد 10 أيار 2026: "لطالما اختبأت وحدة "إيغوز"، التي يعني اسمها "الجوز" بالعبرية، وراء هذا الإسم القاسي لتُظهر نفسها وكأنها لا تُقهر. لكن اليوم، انكشفت حقيقة هذه "الجوزات الجوفاء" للجميع. ربما حان الوقت لهم للتخلي عن حرب العصابات والعمل بدلًا منها على اقتطاف الجوز من الأشجار، حيث سيكونون أكثر نجاحًا".

وأضاف: "تتخصص هذه الوحدة في التسلل والاستطلاع وحرب العصابات ومكافحة حرب العصابات، ونصب الكمائن في الجبال والغابات، لا سيما على طول الحدود اللبنانية. لكن الآن، أصبح صيادو الإيغوز أنفسهم مطاردين، هدفًا لظلال المقاومة".

وتابع: "الخبر الأهم هو أن الإحداثيات الدقيقة لجميع قواعد وحدة الإيغوز قد وقعت في أيدي حنظلة، وتم إرسالها إلى طائرات حزب الله المسيّرة المزودة بتقنية الألياف الضوئية. من الآن فصاعدًا، حتى الجبال والغابات لن تكون ملاذًا آمنًا لكم".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجيش الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
"حنظلة" تعلن الكشف عن إحداثيات وحدة "الإيغوز" وإرسالها لطائرات حزب الله المسيّرة
عين على العدو منذ ساعة
الطائرات المسيّرة لحزب الله كابوس جيش العدو
الطائرات المسيّرة لحزب الله كابوس جيش العدو
عين على العدو منذ 5 ساعات
تقارير
تقارير "إسرائيلية": مسيّرات حزب الله تربك الجيش في جنوب لبنان وتكشف عجزه الميداني
عين على العدو منذ 15 ساعة
"القناة 14": الحكومة وهيئة الأركان تكذبان بشأن الإنذارات
عين على العدو منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
تشييع مهيب للشهيد حمزة شوكت موسى في بلدة النبي شيت
تشييع مهيب للشهيد حمزة شوكت موسى في بلدة النبي شيت
لبنان منذ دقيقة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعًا لجنود العدو في مهبط مروحيات في
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعًا لجنود العدو في مهبط مروحيات في "شلومي"
لبنان منذ 6 دقائق
بالصور| حزب الله شيّع الشهيدين علي ملحم ومهدي شحيمي في جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع الشهيدين علي ملحم ومهدي شحيمي في جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ 40 دقيقة
عز الدين: إيران لم تتركنا وهي تقدم المساعدة للبنان وتعمل على وقف الحرب
عز الدين: إيران لم تتركنا وهي تقدم المساعدة للبنان وتعمل على وقف الحرب
لبنان منذ 49 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة