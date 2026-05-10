كشفت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية عن الهويات الكاملة لـ 60 ضابطًا رفيع المستوى من وحدة "إيغوز"، وهي وحدة استطلاع استخبارية من الوحدات الخاصة التابعة للواء غولاني في الجیش الصهيوني.

وجاء في بيان أصدرته مجموعة "حنظلة" اليوم الأحد 10 أيار 2026: "لطالما اختبأت وحدة "إيغوز"، التي يعني اسمها "الجوز" بالعبرية، وراء هذا الإسم القاسي لتُظهر نفسها وكأنها لا تُقهر. لكن اليوم، انكشفت حقيقة هذه "الجوزات الجوفاء" للجميع. ربما حان الوقت لهم للتخلي عن حرب العصابات والعمل بدلًا منها على اقتطاف الجوز من الأشجار، حيث سيكونون أكثر نجاحًا".

وأضاف: "تتخصص هذه الوحدة في التسلل والاستطلاع وحرب العصابات ومكافحة حرب العصابات، ونصب الكمائن في الجبال والغابات، لا سيما على طول الحدود اللبنانية. لكن الآن، أصبح صيادو الإيغوز أنفسهم مطاردين، هدفًا لظلال المقاومة".

وتابع: "الخبر الأهم هو أن الإحداثيات الدقيقة لجميع قواعد وحدة الإيغوز قد وقعت في أيدي حنظلة، وتم إرسالها إلى طائرات حزب الله المسيّرة المزودة بتقنية الألياف الضوئية. من الآن فصاعدًا، حتى الجبال والغابات لن تكون ملاذًا آمنًا لكم".

