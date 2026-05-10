في أجواءٍ مفعمة بالعزة والفخر، واستكمالًا لقوافل المجد والشهادة، استقبلت بلدة النبي شيت جثمان الشهيد المجاهد حمزة شوكت موسى ابن بلدة الخريبه البقاعية، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واحتشد أهالي البلدة في الساحة بمشاركة الأطفال والنساء وكبار السن وأبناء البلدة في مراسم الاستقبال، مجددين العهد والوفاء لنهج المقاومة والشهادة.

وقد استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز، فيما ارتفعت رايات المقاومة وصور الشهداء وشهداء النزال، وصدحت حناجر الأهالي بالشعارات المؤيدة للمقاومة، في مشهدٍ عبّر عن تمسّك البلدة بخيار التضحية والصمود.

