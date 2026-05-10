شيّع حزب الله الشهيد رضوان علي عبد الله في حارة صيدا بمأتم مهيب، شارك فيه حشد من الفاعليات السياسية والعلمائية اللبنانية والفلسطينة وآلاف المواطنيين.

وقد حُمل نعش الشهيد الذي لف بعلم حزب الله، على أكف إخوانه، يتقدمه حملة رايات المقاومة، واخترق النعش شوارع حارة صيدا على وقع هتافات تأييد للمقاومة وخطها، وسط نثر الأرز.

وقد وري في الثرى في جبانة حارة صيدا.



