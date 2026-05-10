قالت صحيفة "معاريف" إن حزب الله يركز في الآونة الأخيرة على ضرب أهداف عسكرية داخل لبنان، بل وداخل "إسرائيل"، بهدف إصابة جنود الجيش "الإسرائيلي" وإلحاق أضرار جسيمة بوسائل القتال المتقدمة للجيش.

وتابعت: "ما حصل مشابه لما حدث عندما أصابت طائرة مسيّرة متفجرة شاحنة "ألفا" التابعة لبطارية المدفعية قرب "شوميرا"، ونتيجة الإصابة انفجرت عشرات القذائف التي كانت عليها وأصيب 12 جنديًا".

وأكدت أن الإصابة لبطارية "القبة الحديدية" تشكل ضربة قاسية جدًا لسمعة منظومة الدفاع الجوي في الجيش "الإسرائيلي" التي لم تنجح في كشف الطائرة المسيّرة مسبقًا ولم تعمل على اعتراضها.

وشددت على أن "الضرر البالغ الذي أُلحق بالبطارية يزيد من شدة الضرر الذي لحق بمنظومة الدفاع الجوي".





