شيّع حزب الله وأهالي بلدة نبحا وجوارها في منطقة البقاع الشهيد حسن أحمد حرب أمهز "علي أمهز"، بمشاركة نائب مسؤول البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن، النائبان علي المقداد وملحم الحجيري، إلى جانب علماء الدين وفعاليات حزبية واجتماعية وعوائل الشهداء.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة، بعدما نثر الأهالي الورود والأرز على نعش الشهيد في باحة منزله، وسط الهتافات الحسينية وشعارات "الموت لأميركا" و"الموت لـ"إسرائيل"".

وأمَّ الصلاة على الجثمان السيد شكر في مقبرة البلدة، ثم وُورِي الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.



