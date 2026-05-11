إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:57 |الخارجية الإيرانية: مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وهولندا تتناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية
01:56 |مسؤول ايراني ردًا على تعليق ترامب: ترامب لا يعترف بالواقع ولهذا السبب يتلقى الهزائم المتتالية أمام إيران
01:55 |مسؤول ايراني ردًا على تعليق ترامب على الرد الإيراني: لا أحد في إيران يضع خططًا لنيل رضا ترامب
01:49 |إيران الآن| ارتفاع أسعار النفط الأمريكي بنحو 5% بعد تعثر التوصل إلى اتفاق سلام بين طهران وواشنطن
01:26 |سفير باكستان في روسيا: المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لم تصل إلى طريق مسدود وما زالت مستمرة
01:05 |"فرانس برس" عن الحكومة البريطانية: بريطانيا وفرنسا ستترأسان اجتماعًا لوزراء دفاع نحو 40 دولة بشأن مضيق هرمز
01:04 |عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني متفكر آزاد: مضيق هرمز أصبح قضية شرف للإيرانيين ولن يتخلوا عنه بأي شكل من الأشكال
00:32 |التلفزيون الإيراني: إيران أكدت ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال والأصول المحتجزة التابعة لبلادنا
00:31 |التلفزيون الإيراني: مقترح إيران يشدد على ضرورة دفع أميركا تعويضات الحرب وعلى سيادة إيران على مضيق هرمز
00:30 |التلفزيون الإيراني: إيران رفضت الخطة الأميركية التي اعتبرتها استسلامًا أمام مطالب ترامب المفرطة
00:29 |التلفزيون الإيراني: إيران قدّمت مقترحًا ردًا على المقترح الأميركي أكدت فيه على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني
00:26 |العلاقات العامة للجيش الإيراني: إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للعدو المعتدي بواسطة أنظمة شبكة الدفاع الجوي الموحدة