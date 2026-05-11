كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران: ضبط النفس قد انتهى.. تعودوا على النظام الإقليمي الجديد
إيران: ضبط النفس قد انتهى.. تعودوا على النظام الإقليمي الجديد

2026-05-11 01:32
حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إبراهيم رضائي، من أن أي اعتداء على الزوارق الإيرانية سيواجه بردّ ثقيل وحاسم.

وكتب رضائي في منشور لع عبر حسابه على منصة "إكس": "اعتبارًا من اليوم، انتهى ضبط النفس لدينا، أي اعتداء على زوارقنا سيواجه بردّ إيراني ثقيل وحاسم ضد الزوارق والقواعد الأميركية".


وأضاف رضائي: "الساعة تعمل لصالح مرور الوقت وضد الأميركيين. من مصلحتهم ألا يغفلوا وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي سقطوا فيه".


وخاطب رضائي الأميركيين قائلًا: "أفضل طريق هو الاستسلام وتقديم التنازلات. عليكم أن تعتادوا على النظام الإقليمي الجديد".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
