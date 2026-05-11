الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تفاوض تحت النار من دون أوراق ضغط... وبري ينفي وجود تنسيق

لبنان

المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان

2026-05-11 02:09
96

أعلنت وسائل إعلام العدو "الإسرائيلي" عن مصرع جندي جديد في صفوف قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، موضحة أن الجندي قتل "جراء انفجار مُحلّقة مفخخة أطلقها حزب الله داخل قاعدة عسكرية في الشمال".

ويأتي هذا الاعتراف في ظل تزايد خسائر العدو في جنوب لبنان الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها دفاعًا عن لبنان وشعبه ضد العدو "الإسرائيلي"، حيث تُظهر المشاهد التي ينشرها يوميًا الإعلام الحربي في المقاومة الخسائر التي يتكبدها العدو، سواء في الجنود أو الآليات، ما يجعل العدو في حالة من الاستنزاف المتواصل جراء دخوله في "المستنقع اللبناني".

وبالسياق، قالت القناة 12 الصهيونية: إن "كبار الضباط في الجيش "الإسرائيلي" يحذرون بالقول: "عدنا إلى لعبة المعادلات مع حزب الله".

هذا؛ وقد أكدت قناة "كان" العبرية أن "جنودًا خائفين لا يأتون إلى الخدمة لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم بوجه محلّقات حزب الله المفخخة".

وبهذا الإطار، قالت وسائل إعلام العدو إن "الجيش "الإسرائيلي" يختار إخفاء الوضع على الحدود الشمالية عن الجمهور من خلال فرض رقابة على الأحداث والمطالبة بإزالة الأخبار".

والخسائر المتزايدة للصهاينة في لبنان، والوضع الصعب الذي يعانيه جيش العدو، دفعا برئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" إيال زامير مجددًا إلى التحذير من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الصهيوني، وأكد أنه "يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورًا".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو
المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعتين
2846 شهيدًا و8693 جريحًا الحصيلة الإجمالية للعدوان
2846 شهيدًا و8693 جريحًا الحصيلة الإجمالية للعدوان "الإسرائيلي" حتى 10 أيار
لبنان منذ 3 ساعات
مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعات للعدو في عدة بلدات بالمدفعيّة والصواريخ
مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعات للعدو في عدة بلدات بالمدفعيّة والصواريخ
لبنان منذ 4 ساعات
مشاهد من استهداف المقاومة تجمّع لجنود العدو في موقع جلّ العلام بمحلّقة انقضاضيّة
مشاهد من استهداف المقاومة تجمّع لجنود العدو في موقع جلّ العلام بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
هل يفرض ترامب الاتفاق على
هل يفرض ترامب الاتفاق على "إسرائيل" في لبنان؟ 
مقالات مختارة منذ 28 دقيقة
«أبو عمر» عراقي يكشف هشاشة الأجهزة الأمنية
«أبو عمر» عراقي يكشف هشاشة الأجهزة الأمنية
مقالات مختارة منذ 41 دقيقة
تفاوض تحت النار من دون أوراق ضغط... وبري ينفي وجود تنسيق
تفاوض تحت النار من دون أوراق ضغط... وبري ينفي وجود تنسيق
مقالات مختارة منذ ساعة
المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو
المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة