כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  
قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  

2026-05-11 08:56
في اليوم الـ ٢١٤ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة .

وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٤ فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد المواطن موسى الخواص ٣٦ عامًا متأثرًا بإصابته جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم المغازي وسط القطاع ما رفع الحصيلة إلى شهيدين.

وفي وقت سابق، اغتال الجيش "الإسرائيلي" وسام عبدالهادي مدير مباحث  خان يونس مع أحد مرافقيه.

ووسّع الجيش "الإسرائيلي" المنطقة الصفراء في منطقة نتساريم وسط القطاع، ما عرقل حركة المركبات عبر شارع صلاح الدين.

وواصل الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف المباني شرق مدينة غزة.

وتقدمت آليات "إسرائيلية" في محيط منطقة أبو زيتون في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وقرية المصدر وخان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٥٣، إضافة إلى ٢٤٣٧ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧٠ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٦٣٧ والمصابين ١٧٢٥٣٩.

