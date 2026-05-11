سيناتور أميركي يحذّر من نقص حاد في بعض الذخائر وينتقد ترامب
2026-05-11 09:35
جدّد السيناتور الديمقراطي الأميركي مارك كيلي تحذيراته من أن مخزونات الجيش الأميركي من الذخيرة والصواريخ قد استُنزفت بشدة.

وقال كيلي، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة، لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إنه "من المنصف القول إن مدى استهلاكنا لهذه المخازن أمر صادم".

وأضاف كيلي أن ترامب جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران بلا هدف استراتيجي، ودون خطة، ودون جدول زمني، "وبسبب ذلك استهلكنا الكثير من الذخائر".

وأعاد السيناتور التذكير بإحاطات البنتاغون التي كشفت عن نقص حاد في مخزونات بعض الذخائر بما في ذلك صواريخ توماهوك، وأتاكمز، وإس إم3-، والذخائر المستخدمة في أنظمة باتريوت، مبينًا أن إعادة بناء تلك المخزونات ستستغرق "سنوات"، دون تقديم أرقام محددة.

وحذر كيلي من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة حدوث صراع طويل الأمد، وستكون الولايات المتحدة حينها في وضع أسوأ مما كنا سنكون عليه لو لم تحدث هذه الحرب في إيران.

