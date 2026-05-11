أعلن حفيد الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي جاك شلوسبرغ دعمه فرض حظر على السلاح المورّد إلى "إسرائيل"، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة "قد خسرت في الحرب في إيران".

وخلال مناظرة انتخابية عامة في كنيس "ستيفن وايز" في مانهاتن، قال شلوسبرغ إنّه كان سيصوّت لصالح مقترح السيناتور بيرني ساندرز لمنع نقل قنابل ومعدات عسكرية إلى "إسرائيل" بقيمة 440 مليون دولار.

وأضاف أنّ معارضة الحرب في إيران تعني رفض تمويلها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استمرار دعمه تمويل منظومة "القبة الحديدية" وتعريف "إسرائيل" كـ"دولة يهودية".

ويُشار إلى أنّ شلوسبرغ، هو المرشح البارز لخلافة عضو الكونغرس المعتزل جيرالد نادلر عن نيويورك.

وتأتي تصريحات جاك شلوسبرغ في ظل تصاعد الانقسام داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل".

الكلمات المفتاحية