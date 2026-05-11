كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بلدية بنت جبيل: البلديات مؤسسات مدنية بحتة دورها إنمائي ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري
بلدية بنت جبيل: البلديات مؤسسات مدنية بحتة دورها إنمائي ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري

2026-05-11 09:43

2026-05-11 09:43
استنكرت بلدية بنت جبيل في بيان، التقرير الذي بثته إحدى الإذاعات على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والذي ادّعى زورًا وبهتانًا أن البلديات ورؤساءها يعملون في المجال العسكري.

ورأت البلدية أن هذا الادعاء الخطير لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويشكّل تحريضًا مباشرًا على استهداف البلديات ورؤسائها من العدو .

وأشارت إلى أن "بلدية بنت جبيل، كما سائر البلديات في الجنوب، كانت ولا تزال همّها الأول والأخير خدمة الأهالي، وتلبية حاجاتهم الإنمائية والاجتماعية، والعمل على تحسين البنى التحتية وتطوير المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين"، مؤكدة أن "البلديات هي مؤسسات مدنية بحتة، دورها إنمائي وخدماتي، ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أمني". 

وحمّلت البلدية "المؤسسة الإعلامية التي أعدّت هذا التقرير كامل المسؤولية عمّا قد ينجم عنه من استهدافات أو تهديدات تطال البلديات ورؤساءها"، مؤكدة أن "هذا النوع من التقارير يرقى إلى مستوى التحريض العلني على أمن المجتمع المحلي واستقراره".

وأكدت أنها "ستواصل القيام بواجباتها تجاه أهلها بصرف النظر عن هذه الافتراءات"، ودعت "وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن نشر الأكاذيب التي تخدم أجندات مشبوهة وتعرّض حياة الناس ومؤسساتهم للخطر" ، محتفظة "بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق الجهة التي نشرت هذا التقرير"، وطالبت بنشر هذا البيان في ذات المكان الذي نُشر فيه الفيديو تحت عنوان "حق الرد"، التزامًا بالقوانين والأعراف الإعلامية".

