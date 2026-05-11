كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استياء أميركي من تخفيض تايوان ميزانيتها
استياء أميركي من تخفيض تايوان ميزانيتها "الدفاعية"

2026-05-11 10:23
53

قال مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز"، ​الأحد 10 أيار 2026، إن الولايات المتحدة ‌تشعر بخيبة أمل إزاء الخطوة التي اتخذها البرلمان التايواني، ​الذي تسيطر عليه المعارضة، ​بالموافقة على إنفاق دفاعي أقل مما تعتقد واشنطن ​أنه ضروري.

وأضاف المسؤول: "موقفنا من ميزانية الدفاع التايوانية... هو أنها ​مخيّبة للآمال بسبب وجود ​بعض البنود التي جرى الاستغناء عنها، ‌ونعتقد أنها لا يزال ينبغي تمويلها".

وتابع "نود أن نشهد تمويل باقي الحزمة الأصلية المقترحة".

ووافق ​البرلمان ​في تايوان، الجمعة، على إنفاق دفاعي إضافي ​بقيمة 25 مليار ​دولار، أي نحو ثلثي المبلغ الذي طلبته الحكومة لتعزيز القوات المسلحة.

وكان رئيس سلطات الحزب الديمقراطي التقدّمي في تايوان لاي تشينغ تي أعلن، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن خطط لميزانية دفاعية تكميلية "تاريخية"، بقيمة 40 مليار دولار، قائلاً إنّ البناء العسكري غير المسبوق للصين يتطلّب منها الانضمام إلى حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنفاق المزيد لـ"ردع العدوان الصيني".

وأضاف لاي: "من بين جميع السيناريوهات المحتملة لضمّ الصين لتايوان، فإنّ التهديد الأكبر ليس القوة، بل استسلامنا".

من جهته، رحّب المعهد الأميركي في تايوان، وهو بمنزلة السفارة الأميركية الفعلية، آنذاك، بمقترح ميزانية الدفاع، حيث صرّح مدير المعهد، ريموند غرين، في بيان، بأنّ "الولايات المتحدة تدعم استحواذ تايوان السريع على قدرات غير متكافئة ضرورية لتعزيز الردع".

