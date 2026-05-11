يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفًا بطائراته الحربية بلدات كفرا ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وشوكين وعبا وكفررمان وتول على ثلاث دفعات.

وأسفرت الغارة على بلدة عبا عن ارتقاء شهيدين وإصابة 5 بجروح.

بالتزامن، استمر القصف المدفعي مستهدفًا بلدات قلاويه ويحمر وأرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا وميفدون.

كذلك، استهدفت مسيّرة بلدتي حاريص وصربين ومحلقة ألقت قنبلة في بلدة المنصوري.

هذا ووجّه جيش العدو تهديدًا لسكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، وهي: الريحان (جزين)، جرجوع، کفر رمان، النميرية، عربصاليم، جميجمة، مشغرة، قلايا (البقاع الغربي)، وحاروف.

