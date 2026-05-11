أفادت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنّ المؤسسة العسكرية تقدّر امتلاك حزب الله نحو 100 عنصر مؤهل لتشغيل الطائرات المسيّرة الانتحارية، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة منهم خضعت للتأهيل خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة الممتدة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وآذار/ مارس 2026.

وبحسب التقديرات "الإسرائيلية"، فإن الألياف البصرية التي يستخدمها حزب الله في تشغيل المسيّرات يتراوح طولها بين 10 و15 كيلومترًا، ما يعني أن معظم مشغلي هذه الطائرات ينشطون جنوب نهر الليطاني، فيما تمكن بعضهم من اختراق الخط الأصفر وتشغيل المسيّرات من هناك باتجاه عمق أكبر داخل "إسرائيل".

وفي السياق نفسه، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أنّ الجيش "الإسرائيلي" يحقق في واحد من أخطر حوادث الطائرات المسيّرة خلال الحرب، والمتمثلة في استهداف حزب الله لبطارية قبة حديدية.\

