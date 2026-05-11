أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين حول فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وقبل اجتماع وزراء خارجية الكتلة صرحت كالاس قائلة: "أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات على المستوطنين المتطرفين، لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أنه لا يزال غير واضح تمامًا ما إذا كان سيتم تأمين الأغلبية المطلوبة للمقترحات".

ويأتي تصريحها في خضم تصاعد دام أشهرًا في هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

في الأشهر الأخيرة، ضغط بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على الكتلة لتعليق اتفاقية الارتباط مع "إسرائيل" أو لفرض عقوبات على الوزيرين في حكومة اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

