كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بقائي: إيران أثبتت أنها قوة مسؤولة وفي الوقت نفسه قوة مناهضة للاستكبار
2026-05-11 13:21
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "إن إيران أثبتت أنها قوة مسؤولة في المنطقة، وفي الوقت ذاته قوة مناهضة للاستكبار والبلطجة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يرفض الاستكبار، ويكفي النظر إلى أفعاله، متسائلًا: هل نحن من هاجم أميركا؟ وهل نحن من قتلنا 170 إنسانًا بريئًا في يوم واحد على بعد آلاف الأميال؟.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الإثنين، لاستعراض أبرز المواقف والقرارات والإجراءات التي اتخذها السلك الدبلوماسي خلال الأسبوع الماضي.

تواجد أميركا في المنطقة بحد ذاته يمثل دوامة من العنف والاستبداد

وردًا على المزاعم الأميركية بأن إيران "قوة استبدادية" في منطقة غرب آسيا، قال بقائي: إن إيران أثبتت أنها قوة مسؤولة في المنطقة، وفي الوقت ذاته قوة مناهضة للاستكبار والبلطجة، مؤكداً أن الشعب الإيراني يرفض الاستكبار، ويكفي النظر إلى أفعاله وأدائه لإدراك ذلك.

وسأل: هل نحن من هاجم أميركا؟ وهل نحن من قتلنا 170 إنسانًا بريئًا في يوم واحد على بعد آلاف الأميال؟ وهل نحن من يمارس البلطجة على كوبا وفنزويلا ودول أخرى في نصف الكرة الأرضية الغربي؟ وهل نحن من ارتكب هذه الجريمة الكبرى مرتين في العملية الدبلوماسية، عبر مهاجمة دولة، وتدمير بنيتها التحتية، واغتيال قادتها ومواطنيها؟ هل يُعد هذا مثالًا على العمل المسؤول؟ وهل يُفسر دفاع إيران على أنه استبداد؟.

وأكمل بقائي: لقد أشرتم إلى تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة من خلال تأجيج سباق التسلح. إن مجرد وجود الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في المنطقة يمثل بحد ذاته دوامة من العنف والاستبداد. لذا، فليكن واضحًا للجميع أن هذا الخطاب لا يُغيّر من حقيقة أن الولايات المتحدة قد وضعت نفسها في موقع التهديد الأكبر للسلم والأمن الدوليين.

اميركا ايران
