كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
الهند: رئيس الحكومة يدعو للعمل من المنزل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الهند: رئيس الحكومة يدعو للعمل من المنزل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

2026-05-11 13:34
دعا رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، الأحد 10 أيار 2026، إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود، تشمل العودة إلى العمل من المنزل، والحد من السفر، وتقليص الواردات، في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وقال مودي إنّ على المواطنين والشركات إعطاء الأولوية للعمل من المنزل وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وهي ممارسات توسّع العمل بها خلال جائحة "كوفيد-19"، مؤكدًا أنّ هذه الخطوات من شأنها المساهمة في خفض استهلاك الوقود في البلاد.

هذه الإجراءات لم تقتصر على الهند فقط، بل طالت عددًا من الدول، لا سيما بعدما أكّد مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أن العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران، وفق وكالة "رويترز"

وفي هذا السياق، حذّرت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، من أن تداعيات الصراع المرتبط بإيران وإغلاق مضيق هرمز قد تستمر لأشهر وتنعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا مشتركاً على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وخلّف تداعيات على التجارة العالمية.

