حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من خطورة التدهور الحاد في أوضاع الجرحى والمصابين داخل القطاع.

وكشف أبو سلمية في تصريح صحفي أن أعدادًا كبيرة من المصابين يعانون من شظايا عالقة في أجسادهم، ويحتاجون بشكل عاجل إلى علاج خارج القطاع، وذلك بسبب عدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة محليًا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وأشار أبو سلمية إلى أن القطاع الصحي يواصل النزيف في ظل نقص حاد يصل إلى 80% في المستهلكات الطبية والأدوات الجراحية الأساسية، مضيفًا أن أكثر من نصف الأدوية الأساسية غير متوفرة، إلى جانب غياب 40% من أدوية الطوارئ المنقذة للحياة، مما يضع آلاف الجرحى على شفير كارثة إنسانية وشيكة.

