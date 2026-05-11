كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

إيران مستعدة لدعم خطة الصين لإرساء الأمن في الخليج
2026-05-11 14:58
قال السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها لدعم خطة الرئيس الصيني ذات أربع بنود، والتي تهدف إلى إرساء الأمن المستدام والتنمية المشتركة في منطقة الخليج .

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي كتب على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لدعم خطة الرئيس الصيني ذات البنود الأربعة، والتي تهدف إلى إرساء الأمن المستدام والتنمية المشتركة في منطقة الخليج، وهو ما تم التأكيد عليه أيضًا خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد اقترح مؤخرًا خطة من أربع نقاط لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه مع خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في بكين.

وتشمل هذه الخطة الالتزام بمبدأ التعايش السلمي، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بسيادة القانون الدولي، والتنسيق بين التنمية والأمن، وذلك بعد تجربة المنطقة للحرب الأميركية "الإسرائيلية" ضد إيران وعواقبها.

