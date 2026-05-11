قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إننا ننظر بفخر للاشتباك الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون، في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومن قبله للتصدي البطولي من قبل الشهيد عبد الحليم حماد لجنود الاحتلال في سلواد، وكذلك دفاع الأهالي بقوةٍ عن أنفسهم وأرضهم في وجه قطعان المغتصبين في مناطق الضفة المختلفة

وأكد أن هذه الأعمال الفدائية ليست غريبةً على أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وطوالبة والكرمي وغيرهم من الأبطال، وهي تعبر عن عنفوان شعبنا ورفضه للظلم وعن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال، التي حاولت قوى الظلم تغييرها لسنوات، عبر محاولة صناعة ما سموه الفلسطيني الجديد ولكن سحرهم سينقلب عليهم بإذن الله

ودعا شباب الشعب الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود الاحتلال وقطعان مغتصبيه الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدةٍ على الأرض، وأن يكونوا على ثقةٍ بأن عصاهم وسكينهم يساوي وقعها على الصهاينة رشقات الصواريخ.

