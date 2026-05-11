الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي يتسحاق بريك: نتدحرج ككرة ثلج نحو الهاوية

فلسطين

أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال

2026-05-11 15:25
47

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إننا ننظر بفخر للاشتباك الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون، في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومن قبله للتصدي البطولي من قبل الشهيد عبد الحليم حماد لجنود الاحتلال في سلواد، وكذلك دفاع الأهالي بقوةٍ عن أنفسهم وأرضهم في وجه قطعان المغتصبين في مناطق الضفة المختلفة

وأكد أن هذه الأعمال الفدائية ليست غريبةً على أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وطوالبة والكرمي وغيرهم من الأبطال، وهي تعبر عن عنفوان شعبنا ورفضه للظلم وعن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال، التي حاولت قوى الظلم تغييرها لسنوات، عبر محاولة صناعة ما سموه الفلسطيني الجديد ولكن سحرهم سينقلب عليهم بإذن الله

ودعا شباب الشعب الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود الاحتلال وقطعان مغتصبيه الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدةٍ على الأرض، وأن يكونوا على ثقةٍ بأن عصاهم وسكينهم يساوي وقعها على الصهاينة رشقات الصواريخ.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة كتائب القسام أبو عبيدة حماس
إقرأ المزيد
المزيد
أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال
أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال
فلسطين منذ 45 دقيقة
مدير مجمع الشفاء: الجرحى في غزة على حافة كارثة صحية
مدير مجمع الشفاء: الجرحى في غزة على حافة كارثة صحية
فلسطين منذ ساعة
قمع وتجويع بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون
قمع وتجويع بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون
فلسطين منذ 6 ساعات
قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  
قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  
فلسطين منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال
أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة الاحتلال
فلسطين منذ 45 دقيقة
مدير مجمع الشفاء: الجرحى في غزة على حافة كارثة صحية
مدير مجمع الشفاء: الجرحى في غزة على حافة كارثة صحية
فلسطين منذ ساعة
قمع وتجويع بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون
قمع وتجويع بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون
فلسطين منذ 6 ساعات
قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  
قطاع غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف مباني في التفاح ودير البلح وقرية المصدر  
فلسطين منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة