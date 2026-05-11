قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن قطاع النفط في البلاد واجه بعض المشكلات منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، لكن وزارة النفط اتخذت إجراءات مضادة، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وأضاف باك نجاد، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، الاثنين: "خلال 40 يومًا من الحرب، لم ينخفض إنتاجنا وكانت عملية التصدير مواتية"، وتابع: "بطبيعة الحال، واجهنا تحديات في الأيام التي أعقبت الحصار، لكن جرى اتخاذ إجراءات ولا تزال هذه العملية مستمرة... العدو غارق في الأوهام".

وعلى الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري مثل "القبضة الفولاذية"، إلا أنّ العديد من السفن، المحملة بالنفط الإيراني، عبرت مضيق هرمز نحو موانئ بلدان عديدة منها الصين والهند.

الكلمات المفتاحية