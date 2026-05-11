الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي قراءة "إسرائيلية": محلّقات حزب الله نجحت في زرع الرعب فينا

لبنان

وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء "البروفية

2026-05-11 16:11
108

استكمالًا للتنسيق التربوي المشترك، زار وفد من التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في حركة أمل رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق لمناقشة الاستحقاقات التربوية، وفي مقدّمتها الامتحانات الرسمية، وللاطّلاع على نشاط المركز التربوي، حيث أكّد الوفد الآتي: 

1. تأجيل إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة الرسميّة، والاكتفاء بتنظيم دورتين منها، حفاظًا على تكافؤ الفرص، لأنّ التعليم من بُعد قد انطلق متأخرًا بعد نحو شهر من بداية الحرب على لبنان، وقد افتقر إلى العديد من المقوّمات الأساسيّة، وفي مقدّمتها عنصر التقويم الذي يُعد أحد أهم عناصر العملية التعليمية.

2. إلغاء شهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام على غرار الأعوام الماضية والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية. 

3. اعتماد تقليص المناهج التعليمية من 24 أسبوعًا إلى 14 أسبوعًا كحد أقصى، بحيث تستند إلى الدروس والمضامين المعرفية التي أنجزت حتى الثاني من آذار موعد بداية العدوان الصهيوني على لبنان؛ لأنها المضامين الأساسية التي يُبنى عليها في أي تقييم وامتحانات رسمية وطنية.

4. اعتماد الموادّ الاختياريّة في الامتحانات الرسميّة على غرار ما حصل سابقًا، وفي ظروف أقل صعوبات بكثير.

5. اعتماد آلية تضمن العدالة في التجربة التطبيقية للمناهج الجديدة في حلقاتها الأولى وبين المدارس الرسمية والخاصة.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الامتحانات الرسمية حركة أمل
إقرأ المزيد
المزيد
حسن عز الدين: المفاوضات المباشرة تشكّل غطاءً لإملاءات العدو والمقاومة تُفشل أهدافه
حسن عز الدين: المفاوضات المباشرة تشكّل غطاءً لإملاءات العدو والمقاومة تُفشل أهدافه
لبنان منذ 26 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ 40 دقيقة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جرّافة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جرّافة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان منذ 51 دقيقة
وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء
وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء "البروفية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ 40 دقيقة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جرّافة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جرّافة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان منذ 51 دقيقة
قراءة
قراءة "إسرائيلية": محلّقات حزب الله نجحت في زرع الرعب فينا
عين على العدو منذ ساعة
وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء
وفد تربوي مشترك من حزب الله وحركة أمل يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية وإلغاء "البروفية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة