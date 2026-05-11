استكمالًا للتنسيق التربوي المشترك، زار وفد من التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في حركة أمل رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق لمناقشة الاستحقاقات التربوية، وفي مقدّمتها الامتحانات الرسمية، وللاطّلاع على نشاط المركز التربوي، حيث أكّد الوفد الآتي:

1. تأجيل إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة الرسميّة، والاكتفاء بتنظيم دورتين منها، حفاظًا على تكافؤ الفرص، لأنّ التعليم من بُعد قد انطلق متأخرًا بعد نحو شهر من بداية الحرب على لبنان، وقد افتقر إلى العديد من المقوّمات الأساسيّة، وفي مقدّمتها عنصر التقويم الذي يُعد أحد أهم عناصر العملية التعليمية.

2. إلغاء شهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام على غرار الأعوام الماضية والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية.

3. اعتماد تقليص المناهج التعليمية من 24 أسبوعًا إلى 14 أسبوعًا كحد أقصى، بحيث تستند إلى الدروس والمضامين المعرفية التي أنجزت حتى الثاني من آذار موعد بداية العدوان الصهيوني على لبنان؛ لأنها المضامين الأساسية التي يُبنى عليها في أي تقييم وامتحانات رسمية وطنية.

4. اعتماد الموادّ الاختياريّة في الامتحانات الرسميّة على غرار ما حصل سابقًا، وفي ظروف أقل صعوبات بكثير.

5. اعتماد آلية تضمن العدالة في التجربة التطبيقية للمناهج الجديدة في حلقاتها الأولى وبين المدارس الرسمية والخاصة.



