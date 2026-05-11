شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد المجاهد القائد محمد علي عسّاف "الحاج باقر" والشهيد المجاهد أحمد مصطفى عسّاف "عمار"، حيث استقبل جمهور المقاومة النعشين الطاهرين للشهيدين في باحة حسينية السيدة الزهراء (ع) بنثر الورود والأرز.

وبعد تأدية ثلة من المجاهدين مراسم العهد والولاء، ألقى مسؤول قسم الثقافة والتبليغ لحزب الله في منطقة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة كلمة قيادة حزب الله، أكد خلالها المضي في خيار المقاومة والتمسك بسلاح المقاومة الذي يمثل عنوانًا للكرامة والعزة مهما تعاظمت التهديدات.

ثم انطلق موكب التشييع تقدمه فضيلة الشيخ تامر حمزة إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والبلدية والاختيارية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيس وصولًا إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمانين الطاهرين فضيلة الشيخ جعفر عسّاف، وووري بعدها الشهيدان في الثرى إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والشهادة.

الكلمات المفتاحية