دعا الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية؛ يكون قادرًا على الوقوف في وجه الولايات المتحدة.

ورأى راسموسن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو وكأنه يسحب بلاده من دورها التقليدي في قيادة العالم، قائلًا، قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية اليوم الثلاثاء، إنه منذ طفولته كان ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها "القائد الطبيعي للعالم الحر"، مضيفًا: "يبدو أن ترامب تخلى عن هذا الدور، لذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر".

واقترح راسموسن إنشاء تحالف يضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تحت إسم "دي 7"، في إشارة إلى الحرف الأول من كلمة "ديمقراطية". وأضاف: "إذا عملنا معًا ووحدنا جهودنا وتصرفنا، بشكل جماعي، فإننا نمثل قوة هائلة".

واقترح أيضًا إنشاء "مادة خامسة اقتصادية" مستوحاة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو، حيث يعد أي هجوم اقتصادي على دولة عضو هجومًا على الأعضاء جميعهم، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول؛ مثل الصين، وربما الولايات المتحدة أيضًا.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في معايير التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية وزيادة الاستثمارات، في دول الجنوب العالمي، بديلًا عن التمويل الصيني.

ووصف راسموسن التهديدات بين الحلفاء بأنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى الخلاف بين واشنطن وكوبنهاجن بشأن جرينلاند الخاضعة للإدارة الدنماركية، فبرأيه أن أكثر ما يثير قلقه هو "عدم القدرة على التنبؤ" بسياسات إدارة ترامب.

