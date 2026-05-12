كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الأمين العام السابق لـ
الأمين العام السابق لـ"الناتو" يدعو إلى تحالف عالمي لمواجهة ترامب

2026-05-12 10:03
دعا الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية؛ يكون قادرًا على الوقوف في وجه الولايات المتحدة.

ورأى راسموسن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو وكأنه يسحب بلاده من دورها التقليدي في قيادة العالم، قائلًا، قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية اليوم الثلاثاء، إنه منذ طفولته كان ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها "القائد الطبيعي للعالم الحر"، مضيفًا: "يبدو أن  ترامب تخلى عن هذا الدور، لذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر".

واقترح راسموسن إنشاء تحالف يضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تحت إسم "دي 7"، في إشارة إلى الحرف الأول من كلمة "ديمقراطية". وأضاف: "إذا عملنا معًا ووحدنا جهودنا وتصرفنا، بشكل جماعي، فإننا نمثل قوة هائلة".

واقترح أيضًا إنشاء "مادة خامسة اقتصادية" مستوحاة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو، حيث يعد أي هجوم اقتصادي على دولة عضو هجومًا على الأعضاء جميعهم، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول؛ مثل الصين، وربما الولايات المتحدة أيضًا.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في معايير التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية وزيادة الاستثمارات، في دول الجنوب العالمي، بديلًا عن التمويل الصيني.

ووصف راسموسن التهديدات بين الحلفاء بأنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى الخلاف بين واشنطن وكوبنهاجن بشأن جرينلاند الخاضعة للإدارة الدنماركية، فبرأيه أن أكثر ما يثير قلقه هو "عدم القدرة على التنبؤ" بسياسات إدارة ترامب.

الناشط البرازيلي أفيلا: تعرضنا للانتهاكات جميعها من "إسرائيل"
منشأ الفشل الأميركي-"الإسرائيلي": الخلل المفاهيمي في فهم إيران وحدود القوة
