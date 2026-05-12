أکد رئیس مجلس الشوری الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الأربع عشرة.

وكتب قاليباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء 12 أيار/مايو 2026: "ليس أمام أميركا خيار سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الأربع عشرة، لأن أي مقاربة أخرى ستكون عديمة الجدوى تمامًا، وستؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات".

وأكد قاليباف أنه كلما طال تأخر القبول الأميركي بالمقترح الإيراني "زادت الأعباء التي سيدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون من جيوبهم".

وفي منشور آخر له عبر منصة "إكس"، كتب قاليباف: "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للردّ بقوة على أي عدوان؛ فالاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي حتمًا إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم أجمع ذلك".

وختم قاليباف منشوره بالقول: "نحن مستعدون لجميع الخيارات، وسيفاجؤون".

