الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية

إيران

قاليباف: لا خيار لأميركا سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الـ14
🎧 إستمع للمقال
إيران

قاليباف: لا خيار لأميركا سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الـ14

2026-05-12 10:06
94

أکد رئیس مجلس الشوری الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الأربع عشرة.

وكتب قاليباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء 12 أيار/مايو 2026: "ليس أمام أميركا خيار سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط الأربع عشرة، لأن أي مقاربة أخرى ستكون عديمة الجدوى تمامًا، وستؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات".

وأكد قاليباف أنه كلما طال تأخر القبول الأميركي بالمقترح الإيراني "زادت الأعباء التي سيدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون من جيوبهم".

وفي منشور آخر له عبر منصة "إكس"، كتب قاليباف: "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للردّ بقوة على أي عدوان؛ فالاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي حتمًا إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم أجمع ذلك".

وختم قاليباف منشوره بالقول: "نحن مستعدون لجميع الخيارات، وسيفاجؤون".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
رضائي يعلن: هذا خيارنا اذا تعرّضنا لهجوم جديد
رضائي يعلن: هذا خيارنا اذا تعرّضنا لهجوم جديد
إيران منذ 37 دقيقة
إيران: إعدام أحد إرهابيي
إيران: إعدام أحد إرهابيي "زمرة الفرقان"
إيران منذ ساعتين
قاليباف: لا خيار لأميركا سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الـ14
قاليباف: لا خيار لأميركا سوى قبول المقترح الإيراني ذي النقاط الـ14
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية: ترامب لا يريد اتفاقًا
الصحف الإيرانية: ترامب لا يريد اتفاقًا
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
رضائي يعلن: هذا خيارنا اذا تعرّضنا لهجوم جديد
رضائي يعلن: هذا خيارنا اذا تعرّضنا لهجوم جديد
إيران منذ 37 دقيقة
منشأ الفشل الأميركي-
منشأ الفشل الأميركي-"الإسرائيلي": الخلل المفاهيمي في فهم إيران وحدود القوة
مقالات منذ 56 دقيقة
إيران: إعدام أحد إرهابيي
إيران: إعدام أحد إرهابيي "زمرة الفرقان"
إيران منذ ساعتين
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة