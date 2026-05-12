في ظل تصاعد الانقسام داخل الولايات المتحدة حيال الحرب على إيران، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر عزمه طرح مشروع قانون جديد للحد من الصلاحيات الحربية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإنهاء الحرب على إيران، تمهيدًا للتصويت عليه للمرة السابعة داخل الكونغرس.

وخلال كلمة له في مجلس الشيوخ، اتهم شومر إدارة ترامب بتجاوز المهلة القانونية المحددة بستين يومًا في قانون الصلاحيات الحربية، من دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس. ورأى أن الرئيس الأميركي: "قاد الولايات المتحدة إلى حرب غير قانونية ومكلفة، ومن دون هدف واضح أو أفق لنهايتها".

وأكد شومر أن المهلة القانونية انتهت منذ أسبوع، ما يعني- بحسب تعبيره- وجوب وقف الأعمال العدائية ما لم يمنح الكونغرس تفويضًا واضحًا للإدارة الأميركية، متهمًا ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث بمحاولة الالتفاف على القانون بالادعاء أن: "عداد الوقت توقف بسبب انتهاء الحرب".

كما أشار السيناتور الديمقراطي إلى أن المشهدين السياسي والعسكري لا يوحيان بأي نهاية قريبة للحرب، لافتًا إلى أن انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إيران يعكس استمرار إدارة ترامب في التصعيد والدفع نحو مزيد من التورط العسكري.

