الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي رسالة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية

عربي ودولي

باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية

2026-05-12 11:09
57

رفضت باكستان، بشكل قاطع، تقرير "سي بي إس نيوز" الأميركية بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، واصفةً إياه بالمضلل والمثير.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن: "مثل هذه الروايات التخمينية تهدف إلى تقويض الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأوضحت أن عددًا من الطائرات من إيران والولايات المتحدة وصل إلى باكستان في أعقاب وقف إطلاق النار، خلال الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد، لتسهيل حركة الموظفين الدبلوماسيين وفرق الأمن والموظفين الإداريين المرتبطين بعملية المحادثات، مشيرةً إلى أن بعض الطائرات وأفراد الدعم بقي مؤقتًا في باكستان تحسبًا لجولات لاحقة من المحادثات.

على الرغم من أن المفاوضات الرسمية لمّا تُستأنف بعد، فقد استمرت التبادلات الدبلوماسية رفيعة المستوى. في هذا السياق، سهّلت زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى إسلام آباد في ترتيبات لوجستية وإدارية كانت قائمة، بحسب الخارجية الباكستانية. ولفتت إلى أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليًا في باكستان وصلت خلال هدنة وقف إطلاق النار، ولا تربطها أي صلة بأي ترتيبات عسكرية طارئة أو ترتيبات حفظ.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك هي ادعاءات تخمينية ومضللة ومنفصلة تمامًا عن السياق الواقعي.

وشددت على أن باكستان لطالما عملت بصفتها ميسّرًا محايدًا وبنّاء ومسؤولًا لدعم الحوار وخفض التصعيد. تماشيًا مع هذا الدور، قدمت باكستان دعمًا لوجستيًا وإداريًا روتينيًا عند الحاجة، مع الحفاظ على الشفافية الكاملة والتواصل المنتظم مع الأطراف المعنية كافة. وأشارت إلى أن باكستان ملتزمة بدعم الجهود الصادقة كافة الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التوترات والنهوض بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

الكلمات المفتاحية
باكستان اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
الناشط البرازيلي أفيلا: تعرضنا للانتهاكات جميعها من
الناشط البرازيلي أفيلا: تعرضنا للانتهاكات جميعها من "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
فنزويلا: الأمم المتحدة تلتزم الصمت حيال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
فنزويلا: الأمم المتحدة تلتزم الصمت حيال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية
باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية
عربي ودولي منذ ساعة
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
منشأ الفشل الأميركي-
منشأ الفشل الأميركي-"الإسرائيلي": الخلل المفاهيمي في فهم إيران وحدود القوة
مقالات منذ ساعة
باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية
باكستان تنفي تقريرًا أميركيًا مُضلّلًا عن الطائرات الإيرانية
عربي ودولي منذ ساعة
إيران: إعدام أحد إرهابيي
إيران: إعدام أحد إرهابيي "زمرة الفرقان"
إيران منذ ساعتين
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
مسعى ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي للحدّ من صلاحيات ترامب الحربية
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة