لبنان
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
لبنان
رسالة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية
11:38 |الشيخ قاسم: ندعو إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تُشكل أرباحًا خالصة لـ"إسرائيل" وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية
11:38 |الشيخ قاسم: لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية.. هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءً من التفاوض مع العدو
11:38 |الشيخ قاسم: بعد أن يُحقق لبنان النقاط الخمس يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني مستفيدًا من عناصر قوته ومنها المقاومة كما ورد في خطاب القسم
11:38 |الشيخ قاسم: كل مقاومتنا لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه.. نواجهه لييأس من تغليب قوته على حقنا ولا نعلم متى يحين ذلك
11:38 |الشيخ قاسم: لن نُغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى ونسأله جلَّ وعلا أن يكون قريبًا
11:37 |الشيخ قاسم: حشدٌ كبير وقوةٌ كبيرة وتوحشٌ كبير تواجههم فئةٌ قليلةُ العدد والعدة والنصير لكنَّها مؤيدةٌ من الله الأكبر ولذا سننتصر
11:37 |الشيخ قاسم: نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه وسنشكر أي جهة تُساهم في وقف العدوان وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان
11:37 |الشيخ قاسم: نواجه عدوانًا "إسرائيليًّا" أميركيًّا يُريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءًا من "إسرائيل الكبرى"
11:37 |الشيخ قاسم: لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظُمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام وسيخضع العدو عاجلًا أم آجلًا
11:37 |الشيخ قاسم: نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه وسنشكر أي جهة تُساهم في وقف العدوان وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان
11:36 |الشيخ قاسم: نواجه العدو "الإسرائيلي" المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأميركي الدموي وبلدانًا لاهثةً وراء سلطانها ومهزومين يقتاتون على فتات اللئام
11:36 |الشيخ قاسم: أنتم الحياة العزيزة لا الذليلة.. أنتم التحرير لا الاستسلام.. أنتم السيادة لا الاستعباد
11:36 |الشيخ قاسم: حشدٌ كبير وقوةٌ كبيرة وتوحشٌ كبير تواجههم فئةٌ قليلةُ العدد والعدة والنصير لكنَّها مؤيدةٌ من الله الأكبر ولذا سننتصر
11:36 |الشيخ قاسم: أنتم السيادة لا الاستعباد.. أنتم الاستقلال لا الأزلام.. أنتم أبناء الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (رض) والسيد الهاشمي (رض) والشهداء والجرحى والأسرى
11:36 |الشيخ قاسم: أنتم الخير والشرف والنور والأخلاق.. أنتم رجال الله تزلزلون أقدام الطغاة المحتلين للأرض فيهربون ويُهزمون
11:36 |الشيخ قاسم: نواجه عدوانًا "إسرائيليًّا" أميركيًّا يُريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءًا من "إسرائيل الكبرى"
11:36 |الشيخ قاسم: أنتم من نبع أهلكم الشرفاء العظماء المضحين بعطاءات دماء أبائهم وأحبائهم، وبصمودهم الذي قلَّ نظيره وتضحيات نزوحهم وخسارة ممتلكاتهم. تحية إلى أهلنا تاجِ الرؤوس والعزةِ والصبر والنصر
11:36 |الشيخ قاسم: لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظُمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام وسيخضع العدو عاجلًا أم آجلًا
11:36 |الشيخ قاسم: لن نترك الميدان وسنحوله جحيمًا على "إسرائيل" وسنرد على العدوان والانتهاكات ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار
11:36 |الشيخ قاسم: الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان
11:36 |الشيخ قاسم: نواجه العدو "الإسرائيلي" المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأميركي الدموي وبلدانًا لاهثةً وراء سلطانها ومهزومين يقتاتون على فتات اللئام
11:33 |الشيخ قاسم: أنتم جنوبُ الطهر والكرامة ولبنان السيد المستقل دعامته الجنوب والإنسانية تتجلى بتحرير الجنوب
11:33 |الشيخ قاسم: معكم بقاع الشرف والمدد.. ما أعظمَ أهلَه يُغذون الحياة برؤوس مرفوعة ومعكم ضاحية الإباء يسطعُ نورُها خزانًا لمقاومة المحتلين والطغاة
11:33 |الشيخ قاسم: معكم بيروت زهرة الأحرار وعنوان الحرية والشموخ ومعكم جبلُ لبنان العاصي على شذاذ الآفاق ومعكم الشمال مشعلًا للوحدة والمؤازرة
11:32 |الشيخ قاسم: الأهم أنتم.. فإيمانُكم صواعقُ على المحتل وروحيتُكم نورٌ يُبدِّدُ ظلامَهم وإندفاعُكم إلى الميدان يُخلخلُ قلوبَهم وعقولَهم
11:32 |الشيخ قاسم: قالوا: انتهيتم وستخسرون! ولكن سطَعَ جهادُكم أسطورةَ الصمود الذي أذهَلَ العالم.. من أين أتيتُم؟ وكيف أعددتُم العدة؟ وما هو عددُكم الذي لا ينتهي؟ هل لكم أن تُخبرونا عن طاقة الحياة العزيزة التي تزودتُّم بها؟
11:31 |الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية: محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل "الإسرائيلي"
11:31 |الشيخ قاسم: مسيَّراتكم تُرعب أشرار الأرض وطغاتها.. صواريخكم تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية