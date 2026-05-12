أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صدور حكم بالسجن 21 يومًا فقط على جندي أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في جنوب لبنان، فيما حُكم على جندي آخر صوَّر الحادثة بالسجن العسكري 14 يومًا.

وأفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور بأن الحكم جاء بعد تحقيق في حادث وقع قبل أسابيع، حيث صوّر جندي وهو يدنّس تمثال السيدة العذراء (ع) في جنوب لبنان.

بالموازاة، شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي حالًا من الغضب، بعد تداول حسابات "إسرائيلية" صورة تُظهر جنديا إسرائيليا وكأنه يحتضن تمثال السيدة العذراء (ع) بيد، ويضع باليد الأخرى سيجارة في فم التمثال.

هذه الانتهاكات ليست سلوكًا منعزلًا، ففي أواخر أبريل/نيسان الماضي انتشرت صورة لجندي "إسرائيلي" يحطم بمطرقة تمثالًا للسيد المسيح (ع) في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان.

هذا؛ وأعلن جيش الاحتلال لاحقًا احتجاز الجندي لمدة 30 يومًا، واستبعاده من الخدمة العسكرية مع زميله الذي كان يصوّره.

