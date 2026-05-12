الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الأمين العام لحزب الله: لن نترك الميدان وسنحوّله جحيمًا على "إسرائيل"

عين على العدو

حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان

2026-05-12 11:27
76

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صدور حكم بالسجن 21 يومًا فقط على جندي أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في جنوب لبنان، فيما حُكم على جندي آخر صوَّر الحادثة بالسجن العسكري 14 يومًا.

وأفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور بأن الحكم جاء بعد تحقيق في حادث وقع قبل أسابيع، حيث صوّر جندي وهو يدنّس تمثال السيدة العذراء (ع) في جنوب لبنان.

بالموازاة، شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي حالًا من الغضب، بعد تداول حسابات "إسرائيلية" صورة تُظهر جنديا إسرائيليا وكأنه يحتضن تمثال السيدة العذراء (ع) بيد، ويضع باليد الأخرى سيجارة في فم التمثال.

هذه الانتهاكات ليست سلوكًا منعزلًا، ففي أواخر أبريل/نيسان الماضي انتشرت صورة لجندي "إسرائيلي" يحطم بمطرقة تمثالًا للسيد المسيح (ع) في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان.

هذا؛ وأعلن جيش الاحتلال لاحقًا احتجاز الجندي لمدة 30 يومًا، واستبعاده من الخدمة العسكرية مع زميله الذي كان يصوّره.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان
حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان
عين على العدو منذ ساعة
قراءة
قراءة "إسرائيلية": محلّقات حزب الله نجحت في زرع الرعب فينا
عين على العدو منذ 20 ساعة
يتسحاق بريك: نتدحرج ككرة ثلج نحو الهاوية
يتسحاق بريك: نتدحرج ككرة ثلج نحو الهاوية
عين على العدو منذ 21 ساعة
العدو يبحث عن حلّ لمحلّقات حزب الله
العدو يبحث عن حلّ لمحلّقات حزب الله
عين على العدو منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
الناشط البرازيلي أفيلا: تعرضنا للانتهاكات جميعها من
الناشط البرازيلي أفيلا: تعرضنا للانتهاكات جميعها من "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
المقاومة الإسلامية تستهدف آلية
المقاومة الإسلامية تستهدف آلية "هامفي إسرائيلية" في البيّاضة جنوب لبنان
لبنان منذ 30 دقيقة
حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان
حُكمٌ مُخفّف على جندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء (ع) في لبنان
عين على العدو منذ ساعة
الدولة واحتكار الدفاع: نقد مفهوم حصرية السلاح
الدولة واحتكار الدفاع: نقد مفهوم حصرية السلاح
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة