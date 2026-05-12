أكّدت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أنّ "الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة والحروب تتوسع".

وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنّ هذه المرحلة تتزامن مع تصعيدٍ في تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية والضغوط ضد الشعوب ذات السيادة.

ولفت البيان إلى أنّ "الأمم المتحدة تلتزم نهجًا من الصمت أو الغموض يضعف سلطتها الأخلاقية".

هذا وتُعرف فنزويلا بموقفها المبدئي من القضية الفلسطينية وإدانتها الشديدة لآلة القتل "الإسرائيلية" التي تعبث في فلسطين والمنطقة

